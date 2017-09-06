Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

BM Genel Sekreteri Guterres'ten doğal afetlerde artış uyarısı

- Guterres, doğal afet sayısının 47 yıldan bu yana neredeyse dört kat arttığına dikkat çekti

BM Genel Sekreteri Guterres'ten doğal afetlerde artış uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, doğal afet sayısının 1970'ten bu yana neredeyse dört kat arttığını belirtti.

Guterres, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1995'ten bu yana en çok doğal afetin yaşandığı ülkelerin başında ABD'nin geldiğini, onu Çin ve Hindistan'ın takip ettiğini ifade etti.

Dünyada son günlerde, ABD'nin Teksas eyaleti, Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Sierra Leone'de görülen sel ve fırtınaların neden olduğu "eşi görülmemiş olaylar" ile iklim değişikliğinin belirgin bir şekilde şiddetlendiğinin görüldüğüne dikkati çeken Guterres, yakın zamanda meydana gelen sellerden önce hazırlanan raporlara göre, bu yıl doğal afetler nedeniyle 2 bin 87 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Guterres, son 47 yılda doğal afet sayısının neredeyse dört kat arttığını belirterek 24,2 milyon kişinin geçen yıl beklenmeyen felaketler nedeniyle yerlerinden edildiğini, bu sayının çatışma ve şiddet nedeniyle yerlerinden edilenlerin 3 katına denk geldiğine dikkati çekti.

Bilim insanlarının her hava olayını iklim değişikliğine bağlamama konusunda dikkatli davrandığını kaydeden Guterres, ancak bilim adamlarının bu tarz hava olaylarının kesinlikle ısınan dünyada olağan hale geleceği tahminlerinin bulunduğunu ifade etti.

Guterres, "Paris anlaşmasına tamamen bağlıyız. Tüm ülkelerin de bunun sadece yapılması gereken doğru şey olduğunu değil ayrıca 'yeşil ekonomi' geleceğin ekonomisi olduğu için en akıllıca şey olduğunu anlayacağını umuyoruz." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresBirleşmiş MilletlerDoğal Afet
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5