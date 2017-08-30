BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'ye

GAZZE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma "Gazze Şeridi'ne insani yardım yapılması ve ablukanın kaldırılmasını öngören 1860 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması" çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya'da BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı "Haleb" isimli bir okulda düzenlediği basın toplantısında Guterres, bölgede yaşanan durumu "trajik" olarak nitelendirerek, Gazze'nin sorunlarını giderecek çözümlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

UNRWA çalışanlarının ve acil programların desteklenmesi için 4 milyon dolar sunacaklarını açıklayan Guterres, "Gazze, BM'de çalıştığımdan bu yana tanık olduğum en derin insani krizlerden birini yaşıyor." dedi.

BMGK'nın Gazze'de ateşkes sağlanması ve ablukanın kaldırılmasını öngören 1860 sayılı kararının uygulanması çağrısında bulunan Guterres, "En önemlisi BMGK'nın Gazze'deki ablukanın kaldırılması kararının uygulanmasıdır. Gazze Şeridi'ndekiler bu şartlar altında birtakım sıkıntılar yaşıyor." diye konuştu.

Filistin'deki iç bölünmenin Filistin halkının davasına zarar verdiğini ifade eden Guterres, ayrıca "iki devletli çözüm" ilkesinin uygulanması için güvenilir bir siyasi sürecin gerekli olduğunu vurguladı.



Bu sürecin Filistin halkının hayatını güzelleştirecek programlar sağlayacağını ve bu topraklardaki yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Guterres, ziyaretinin gelecekte "rahat ve güvenlik içerisinde yaşayacak Filistin devletine" katkı sağlamasını umduğunu sözlerine ekledi.

BM Güvenlik Konseyi, 8 Ocak 2009’da İsrail'in Gazze saldırıları karşısında derhal ateşkes ilan edilmesini, sınır kapılarının daimi olarak açılmasını, düzenli olarak gıda geçişlerinin sağlanmasını, insani yardımların engellenmemesini öngören 1860 sayılı kararı çıkarmıştı.

BM Genel Sekreterliği görevine geldikten sonra bölgeye gerçekleştirdiği ilk ziyareti kapsamında Guterres, Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yoluyla İsrail ablukası altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki insani durumu yerinde incelemek üzere bölgeye gelmişti.

Guterres, dün de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentinde Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah bir araya gelmişti.







