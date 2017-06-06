BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide:

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı'nın haziranın ikinci yarısında yapılacağını söyledi.

Eide, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Konferansı'nın yeniden yapılmasına karar verilmesine ilişkin, "Bu noktaya geldiğimiz için mutluyuz ama daha yapılması gereken çok iş var." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı liderler arasındaki görüşmenin "samimi ve dürüst" bir atmosferde gerçekleştiğini ve Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nden yetkililerle de görüşüldükten sonra konferans tarihinin netleştirileceğini ifade eden Eide, "Cenevre Konferansı büyük ihtimal haziran ayının ikinci yarısında yapılacak." dedi.

Türkiye'nin süreçteki rolüne ilişkin bir soru üzerine Türkiye ile iyi ve derin bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Eide, Türk yetkililerin kendisine sorunun çözümünün hem Türkiye'nin hem de bölgenin çıkarlarına olacağını söylediğini kaydetti.

Cenevre'deki konferansın "final çizgisine ulaşıp" anlaşmaya varılıp varılamayacağını göstereceğini vurgulayan Eide, konferansın ne kadar süreceğinin sorulması üzerine ise "açık uçlu" yanıtını verdi.