Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide:

- "Cenevre Konferansı büyük ihtimal haziran ayının ikinci yarısında yapılacak" - "Türkiye ile iyi ve derin bir diyalog yürütüyoruz" - "Bu noktaya geldiğimiz için mutluyuz ama daha yapılması gereken çok iş var"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide:

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cenevre'deki Kıbrıs Konferansı'nın haziranın ikinci yarısında yapılacağını söyledi.

Eide, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Konferansı'nın yeniden yapılmasına karar verilmesine ilişkin, "Bu noktaya geldiğimiz için mutluyuz ama daha yapılması gereken çok iş var." dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kıbrıslı liderler arasındaki görüşmenin "samimi ve dürüst" bir atmosferde gerçekleştiğini ve Türkiye, Yunanistan, Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nden yetkililerle de görüşüldükten sonra konferans tarihinin netleştirileceğini ifade eden Eide, "Cenevre Konferansı büyük ihtimal haziran ayının ikinci yarısında yapılacak." dedi.

Türkiye'nin süreçteki rolüne ilişkin bir soru üzerine Türkiye ile iyi ve derin bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Eide, Türk yetkililerin kendisine sorunun çözümünün hem Türkiye'nin hem de bölgenin çıkarlarına olacağını söylediğini kaydetti.

Cenevre'deki konferansın "final çizgisine ulaşıp" anlaşmaya varılıp varılamayacağını göstereceğini vurgulayan Eide, konferansın ne kadar süreceğinin sorulması üzerine ise "açık uçlu" yanıtını verdi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
- BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth EideKıbrıs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5