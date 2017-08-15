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BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide istifa etti

- Eide'nin istifasına, ülkesi Norveç'te yaklaşan parlamento seçimlerinde yarışmak istemesi gerekçe gösterildi

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide istifa etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide görevinden istifa etti.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Eide'nin ülkesi Norveç'te yaklaşan parlamento seçimlerinde yarışmak amacıyla görevinden ayrılma talebinde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, görevinde geçirdiği 27 ayda "Kıbrıs sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözüm bulunması konusunda daha önce hiç görülmemiş bir ilerleme sağlanmasına yardımcı olan" Eide'ye teşekkür ettiği duyuruldu.

Espen Barth Eide, 3 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'e ayrı ayrı veda ziyaretinde bulunmuş ve adadan ayrılarak ülkesi Norveç'e dönmüştü.

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