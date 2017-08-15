BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin istifası

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), görevinden istifa eden BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin yerine şimdilik kimsenin atanmayacağını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde dün istifasını veren Eide'nin yerine yardımcısı Elizabeth Spehar'ın vekalet edeceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Danışmanlığı görevi için yeni bir atama yapıp yapmayacağına daha sonra karar vereceğini belirten Dujarric, bu göreve yeni birinin getirilmesi durumunda ise her iki tarafın da onaylayacağı bir ismin atanacağını ifade etti.

Kıbrıs'ta taraflar için "düşünme zamanı" olduğuna dikkati çeken Dujarric, ihtiyaç duyulması halinde BM'nin her türlü yardıma hazır olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, ülkesi Norveç'te yaklaşan parlamento seçimlerinde yarışmak amacıyla dün görevinden istifa etmişti.