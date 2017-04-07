BM Güvenlik Konseyi'nde

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesindeki kimyasal saldırının ardından konseye sunulan üç ayrı karar tasarının hangisin oylanması konusunda uzlaşamadı ve oylama ertelendi.

İdlib kentindeki aralarında en az 27 çocuğun da bulunduğu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından BMGK'ya üç karar tasarısı sunuldu.

Suriye rejiminin İdlib kentinde düzenlediği kimyasal saldırıyı kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını talep eden ilk tasarıyı ABD, İngiltere ve Fransa sundu.

Batılı ülkelerin karar tasarısını "kabul edilemez" olarak nitelendiren Rusya ise BMGK'ya saldırıya ilişkin kınama yerine "derin endişe" ifadesi kullanılan kendi hazırladığı tasarıyı getirdi.

Üçüncü bir tasarı ise Batılı ülkeler ve Rusya arasındaki anlaşmazlığı gidermek için BMGK'nın daimi üyeleri dışındaki 10 seçilmiş ülke tarafından konseye sunuldu.

BMGK, perşembe akşamı üç ayrı tasarıyı kapalı oturumda görüştü. İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog'un tasarıların görüşüleceği BMGK'daki toplantı öncesi "Savaşa hazırlanıyoruz." açıklaması ise dikkati çekti.

Toplantının ardından BMGK'da üzerinde uzlaşılan tasarının oylamaya sunulması bekleniyordu ancak üye ülkeler konseye sunulan üç ayrı karar tasarının hangisinin oylanması konusunda uzlaşmaya varamadı ve oylama ertelendi.

Batılı ülkeler tarafından sunulan İdlib'deki kimyasal saldırının kınandığı tasarıda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile BM'nin ortak soruşturma misyonunun (JIM) bu saldırıyı soruşturması, ve Esed rejiminden JIM'e, 4 Nisan'daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgilerini o gün görevde olan tüm komuta kademesinin listesini vermesi, ayrıca soruşturma ekibinin istediği askeri tesiste inceleme yapması ve askeri yetkilerle görüşmesinin sağlanması talep ediliyordu.

Rusya'nın tasarısında ise saldırı kınanmazken, uluslararası soruşturma ekibine sadece Han Şeyhun ve civarına girişi için izin verilmesi istenmişti.

BMGK'nın daimi üyeleri dışındaki 10 seçilmiş ülke tarafından konseye sunulan üçüncü tasarıda da kimyasal saldırılar kınanıyor ancak Esed rejiminden JIM'e, 4 Nisan'daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgilerini ve o gün görevde olan tüm komuta kademesinin listesini vermesi talepleri yer almıyor.







