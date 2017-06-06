BM İnsan Hakları Konseyinin 35. oturumu Cenevre'de başladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, İsrail işgalinin Filistin halkının temel özgürlüklerini elinden aldığını ve işgalin uluslararası hukukun sistematik ihlali olduğunu belirterek "Filistin halkının, yarım asırdır askeri güç tarafından dayatılan işgal altında derin bir acı çektiği inkar edilemez." dedi.

Hüseyin, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 35. oturumunda yaptığı konuşmada, Filistin halkının kendi topraklarında özgürce yaşama hakkı olduğunu vurgulayarak "Filistinliler, diğer tüm insanlar gibi özgürlüğü hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sonlandırılmasının barış için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Konuşmasında DEAŞ terör örgütünün Suriye'de yaptığı sivil katliamlara da değinen Hüseyin, "Göründüğü kadarıyla DEAŞ ve diğer terör örgütleri vahşilikte sınır tanımıyor. Dün bana bağlı çalışan personel, Musul'un batısındaki El-Şira Mahallesi'nde DEAŞ'ın, kaçmaya çalışan 163 Iraklı kadın, erkek ve çocuğu katlettiğini ve cesetlerinin hala caddelerde yattığını söyledi. Personelim, bu mahallede bazı insanların kaybolduğuna dair bilgiler edindi." diye konuştu.

Hüseyin, konsey üyesi ülkelere dünyanın farklı bölgelerindeki insan hakları durumlarına ilişkin bilgilendirme de yaptı.

47 üyeli konseyin 23 Haziran'a kadar sürecek oturumunda, başta Suriye, Myanmar, İsrail işgali altındaki Filistin toprakları, Mısır, Yemen, Kuzey Kore ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere dünyanın değişik bölgelerindeki insan hakları sorunları, ifade özgürlüğü, iklim değişikliği, sığınmacılar ve aile içi şiddet gibi konular ele alınacak.

Çeşitli panel ve etkinliklerin düzenleneceği konseyin 35. oturumunda insan hakları konularında çok sayıda rapor değerlendirilecek.



