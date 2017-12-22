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"BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin görevinin başında"

- BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Colville, Hüseyin'in görevinden istifa etmediğini ancak ikinci bir 4 yıllık dönem için aday olmayacağını açıkladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in görevinden istifa etmediği fakat ikinci bir 4 yıllık dönem için aday olmayacağı bildirildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Hüseyin'in istifa ettiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Colville, "Yüksek Komiser'in insan haklarındaki görevini bırakması kesinlikle söz konusu değildir. Bu konuda çıkan haberlerin aksine görevinden feragat etmiyor veya istifa etmiyor." dedi.

Hüseyin'in görev süresinin biteceği 31 Ağustos 2018'e kadar görevinin başında olduğuna dikkati çeken Colville, bununla beraber ikinci bir 4 yıllık dönem için aday olmayı düşünmediğini kaydetti.

BM'deki geçmiş temayüllere bakıldığında Hüseyin'in yeniden aday olmamasının normal olduğunu dile getiren Colville, "Ama ikinci dönem için aday olmak olağan dışı." ifadesini kullandı.

Bazı basın kuruluşları, Hüseyin'in "ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı altında olduğu ve bu yüzden istifa ettiği" şeklinde haberlere yer vermişti.



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Zeyd Hüseyin
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