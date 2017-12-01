BM İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mueller:

GAZİANTEP (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, "Eğer Türkiye'nin fedakarlığı olmasa maalesef Suriye daha yaşanmaz olacaktı. Oradaki insanların yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olmayacaktı" dedi.

Mueller, 4 günlük Türkiye programının ardından BM'nin Gaziantep'teki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ziyaretleri sırasında hükümet yetkilileri başta olmak üzere saha temaslarıyla beraber çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk hükümeti ve vatandaşlarına yardımseverliklerinden dolayı teşekkür eden Mueller, 3 milyondan fazla sığınmacıyı misafir eden Türkiye'nin desteğinin önemine değindi.

Mueller şunları kaydetti:

"Suriye'nin içerisinde 13 milyondan fazla insanın en temel insani ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bunların 5,6 milyonunun ise diğerlerine nazaran daha şiddetli desteğe ihtiyacı var. Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleri, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırdı. Bu anlamda yapılan insani yardımların önündeki engelleri bir nebze olsun kaldırmış oldu. Deyrizor, gibi bazı bölgelerde zaman zaman çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. Bu çatışma ve şiddetin yanı sıra kuşatmalar, o bölgedeki insanların hayatını tehlikeye sokmaya devam ediyor. Bu insanların muhtaç olduğu insani ihtiyaçların karşılanmasında da önemli bir engel olarak karşımıza çıkıyor."

- "Türkiye'nin katkısı önemli"

Kuşatılmış bölgelerde 400 binin üzerinde Suriyelinin yaşamını sürdürdüğünü ve bunların insani ihtiyaçları bulunduğunu dile getiren Mueller, sınır ötesine yapılan yardımların güvenli şekilde ilgili yerlere ulaştırılmasında Türkiye'nin önemli katkısının bulunduğunu kaydetti. Mueller, "Eğer Türkiye'nin fedakarlığı olmasa maalesef Suriye daha yaşanmaz olacaktı. Oradaki insanların yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Ziyaretleri kapsamında Suriyelilerle konuşma imkanı bulduğunu aktaran Mueller, sığınmacı bir kadına "Dünyaya ne mesaj vermek istersin?" sorusunu yönelttiğini aktardı. Bunun üzerine söz konusu sığınmacının kendisinin sağ eline kalplerden oluşan bir çiçek deseni çizdiğini belirten Mueller, "Kadın mesaj olarak bunu çizdi ve 'Dünyaya tek mesajım olsa şiddeti bir an önce son verdirin' derdim." şeklinde konuştu.











