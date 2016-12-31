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BM, Irak'ın Kuveyt'e tazminat ödemesini erteledi

- BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın, Kuveyt'teki savaş mağdurlarına tazminat ödemesini 6 ay erteleme kararı aldı

BM, Irak'ın Kuveyt'e tazminat ödemesini erteledi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak'ın 1990 yılında Kuveyt'i işgalinini ardından savaş mağdurlarına tazminat ödemesini 6 ay erteledi.

Irak'ın, Kuveyt'teki savaş mağdurları için BM tazminat fonuna yapacağı ödemenin ertelenmesi kararı BMGK'da oy birliğiyle kabul edildi.

BMGK'da 2010 yılında kabul edilen kararla Irak'a yönelik bazı yaptırımlar kaldırılmış, Irak hükümetinden petrol ihracatından elde ettiği gelirin yüzde 5'ini tazminat fonuna aktarması talep edilmişti.

Irak'ın BM tazminat fonuna yapması gereken ödeme daha önce de birkaç kez ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BMGKKuveyt
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