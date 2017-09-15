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BM Kolombiya'da ikinci misyon oluşturacak

Eski FARC üyelerinin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatla tekrar bütünleşmelerini denetleyecek misyon, 26 Eylül'de göreve başlayacak.

BM Kolombiya'da ikinci misyon oluşturacak

BOGOTA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Kolombiya'da ikinci misyonunu oluşturmasına karar verildi.

BMGK'de yapılan oylamada, Kolombiya'da hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barış anlaşmasının denetlemesi için ikinci bir doğrulama misyonu oluşturulması oy birliğiyle kabul edildi.

Doğrulama misyonu, 26 Eylül'de faaliyete geçerek eski FARC üyelerinin siyasi, ekonomik ve sosyal hayatla tekrar bütünleşmelerini denetleyecek.

Kolombiya'nın BM Daimi Temsilcisi Maria Emma Mejia, BMGK'ye, barış sürecinin uygulanmasında verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Eski FARC üyelerinin topluma entegre olmasının en zor adım olduğunu belirten Mejia, bunun için tüm toplumun uzlaşma sağlaması ve kırsal bölgeler ile kentler arasındaki yoksulluk açığının azaltılması gerektiğini söyledi.

Mejia, zorlukların üstesinden geldiklerine dikkati çekerek, ateşkese, eski FARC üyelerinin tasfiyesi ve silahlarının bırakılması sürecine uyum sağladıklarını dile getirdi.

Büyükelçi Mejia ayrıca hükümet ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki ateşkese de destek veren BM'ye teşekkür etti.

Muhabir: Büşra Selvi Öğütcen

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