BM, Kolombiya'nın Choco bölgesindeki şiddetten endişeli

BOGOTA (AA) - Birleşmiş Milletlerin, (BM) Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesinde yasa dışı silahlı gruplar arasında meydana gelen çatışmalardan etkilenen çocuklar için endişeli olduğu bildirildi.

BM Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Choco yönetim bölgesi kırsalında silahlı gruplar arasındaki çatışmaların arasında kalan halkın zor durumda olduğuna dikkat çekilerek özellikle çocuklar konusunda endişe duyulduğu ifade edildi.

Sucio Nehri, Nuqui, Alto Baudo ve Medio San Juan bölgelerinde yaşayan halkın zorla göç ettirilme ve ölüm riskleriyle karşılaştığı kaydedilen açıklamada, "Şiddetten etkilenen çocuklar için derinden endişe duyuyor, çocuk ve ergenlerin her türlü çatışma ve şiddet ortamında uzak tutulması için ısrar ediyoruz." satırlarına yer verildi.

- 9 aile yerlerinden edildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi de bölgedeki yerli topluluklardan Juin Duur mensubu 9 ailenin çatışmalardan dolayı evlerini terk ettiklerini ve 1 yerlinin öldürüldüğünü açıklayarak, Choco'daki duruma dikkat çekti.

BM'nin yaptığı açıklamalarda hangi silahlı grupların bölgedeki çatışmalara dahil olduğu belirtilmezken yerel basında bölgede, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile "Narkoparamiliter" olarak bilinen gruplardan Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) ve büyük silahlı suç gruplarından Clan del Golfo'nun dahil olduğu çatışmaların yaşandığı yönünde haberler yer alıyor.

Bölgede Clan del Golfo tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şu ana kadar 8 polis hayatını kaybetmişti.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

