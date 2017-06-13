BM Koordinatörü Kennedy: Esed rejimi, yardım konvoylarındaki bebek bezlerini bile alıyor

ANKARA (AA) - NAZLI YÜZBAŞIOĞLU - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy, Suriye krizinde gelinen son noktayı, insani yardımların tamamının sivillere ulaştırılmasının önündeki engelleri ve Türkiye'nin sığınmacı politikasını AA muhabirine değerlendirdi.

Suriye'de yaşananlarının bugünün dünyasının en büyük insani krizi olduğu belirten Kennedy, "Türkiye ve Ürdün'den gönderilen konvoylarda sorun yaşamıyoruz. Suriye'nin içindeki konvoylarda sorun yaşıyoruz. Ayda ortalama 20 ila 25 konvoy gönderilmesi planlanıyor ve hazırlıkları tamamlanıyorsa sadece iki ya da üçünü ulaştırabiliyoruz. Bazen hiçbirini ulaştıramıyoruz." dedi.

Kennedy, "Suriye hükümetinden bu konvoyların geçişi için gerekli onayları alamıyoruz. Bu onayları zar zor alsak bile konvoylarımız aylardır yardım alamayan o bölgelere ulaştığında Suriye ordusu konvoydaki bütün tıbbi yardımları ve ilaçları, hatta bazen bebek bezlerini bile alıyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye, misafirperverlik ve cömertliğini ortaya koydu"

"Türkiye'den Suriye'ye gönderilen yardımlarla ayda en az 1 milyon kişiye gıda ulaştırabiliyoruz." diyen Kennedy, ayda ortalama 500 BM tırının sınırı geçtiğini kaydetti.

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yaklaşımını da değerlendiren Kennedy, "Türkiye, 3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaparak misafirperverlik ve cömertliğini ortaya koydu. Onlara sağlık hizmeti sundu. Böyle olmasaydı, bu insanlar çok daha zor durumda olurdu. İnsanlık onurlarını kazandılar, güvende olmaları sağlandı. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.