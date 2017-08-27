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BM Libya Özel Temsilcisi Selame Cezayir'de

-Selame, Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil ile bir araya geldi

BM Libya Özel Temsilcisi Selame Cezayir'de

CEZAYİR (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'i ziyaret eden Selame, başkent Cezayir'de Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Selame, Cezayir'in Libya ile bin kilometreden fazla sınırı paylaştığına ve Libya'nın sorunlarıyla ilgilenen bir ülke olduğuna dikkati çekerek krizden çıkmak için Libyalılara yardımcı olmak ve bazı fikirler sunmak amacıyla Cezayir'i ziyaret ettiğini söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil de görüşmede, Libya'daki gelişmeleri ve BM Libya Özel Temsilcisi Selame'nin kriz için siyasi çözüm planlarını ele aldıklarını aktardı.

Mesahil, Cezayir'in BM'nin çabalarını ve Libya krizinin çözümü için diyalog sürecini desteklediğini kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
CezayirLibya
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