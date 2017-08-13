BM Libya Özel Temsilcisi Selame Mısır'da

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile Libya krizinin çözümü için yapılacak düzenlemeleri görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'de Selame'yi kabul eden Şükri görüşmede, "Yapılacak düzenlemelerin ciddi adımları kapsaması lazım. Libya'nın birliğinin yeniden tesis edilmesi ve milli kurumların aktif hale getirilebilmesi için bu gerekli." ifadelerini kullandı.

Suheyrat Anlaşması'nın uygulanmasının takibi konusunda BM'nin rolünün önemli olduğuna işaret eden Şükri, anlaşma üzerinde yapılması istenen bazı değişikliklerin gerçekleştirilmesi gerektiğini, bunun, milli kurumların seçimlere kadarki çalışmaları konusuna netlik kazandıracağını kaydetti.

Selame de Mısır'ın Libya krizinin çözümü için sarf ettiği çabadan dolayı Şükri'ye teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca ikilinin, Libya'nın bağımsızlık ile istikrarının korunması ve milli uzlaşının sağlanması için gösterilen gayretlerin güçlenmesi hedefiyle istişare ve koordineyi sürdürme konusunda anlaştığı aktarıldı.

- Libya'daki iktidar mücadelesi

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması uyarınca UMH Başkanlık Konseyi (BK) kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla BK'yı Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımıştı. BK Başkanlığına Fayiz es-Serrac getirilmişti. Ancak BK'nın sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya Siyasi Anlaşması uyarınca kendini fesheden MGK'ya bağlı Halife el-Guveyl başbakanlığındaki Ulusal Kurtuluş Hükümeti de ülkedeki krizin çözülemediğini öne sürerek Ekim 2016'da yeniden faaliyete başladığını duyurmuştu.

Serrac ile Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle 25 Temmuz'da Paris yakınlarında bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların "ateşkes sağlanması, silahların bırakılması, bir ordunun kurulması ve 2018'de meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması" konularında anlaştığını duyurmuştu.



