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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Sudan'da

- Grandi, Sudan Devlet Başkanı Beşir ile ülkedeki mültecilerin durumunu görüştü

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi Sudan'da

HARTUM (AA) - Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul ettiği bildirildi.

Sudan haber ajansı SUNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Hartum'a gelen Grandi ile Beşir'in gerçekleştirdiği görüşmede ülkedeki Güney Sudanlı mültecilerin durumu ele alındı.

Beşir görüşmede, ülkesinin savaş ve afet mağdurlarına kapısının açık olduğunu vurguladı. Grandi ise uluslararası camianın, Güney Sudanlı mültecileri topraklarında ağırlayan Sudan hükümetiyle iş birliği yapmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Hartum'a geçen salı günü gelen Grandi'nin ziyaretinin üç gün sürmesi bekleniyor.

BM'nin geçen ay açıkladığı verilere göre, Sudan'daki Güney Sudanlı mülteci sayısı 410 bini aşıyor. Bu kişilerin çoğu Doğu Darfur ve Mavi Nil eyaletlerindeki kamplarda barınıyor.

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Filippo Grandi
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