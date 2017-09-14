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BM, Rakka'da mahsur kalan 15 bin sivil için endişeli

- BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: - "BM, Rakka kenti içinde mahsur kalan çoğunluğu çocuk ve kadın 15 bin kişinin güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyor"

BM, Rakka'da mahsur kalan 15 bin sivil için endişeli

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye'nin Rakka kentinde 15 bin sivilin güvenliği konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Dujarric, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rakka'daki insani koşulların gittikçe kötüleştiğini, sağlık, gıda ve güvenlik konusunda ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.

"BM, Rakka kenti içinde mahsur kalan çoğunluğu çocuk ve kadın 15 bin kişinin güvenliği konusunda ciddi endişe duyuyor." ifadelerini kullanan Dujarric, temmuzdan bu yana 51 binden fazla kişinin yerlerinden edildiğini, sadece ağustos ayından beri bu sayının yaklaşık 30 bin olduğunu kaydetti.

BM'nin yerel ortakları vasıtasıyla bölgeye gıda, hijyen, aşı ve sağlık malzemeleri ulaştırdığını anlatan Dujarric, ağustos ayında yerlerinden edilenlerin barındıkları 58 bölgeye 333 bin kişilik yardım götürüldüğünü ifade etti.

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin ABD desteğiyle sürdürdüğü Rakka operasyonu 6 Haziran'da başlamıştı.

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RakkaStephane Dujarric
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