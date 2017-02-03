Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar medya İnovasyon Ödülleri Hamdi Akın Robert Kolej İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün
Tüberküloza dirençli büyükbaş hayvan klonlandı
Çin'de hayvan klonlandı

BM Raportörü'nden BMGK'ya İsrail çağrısı

- BM Özel Raportörü Lynk, BMGK'dan İsrail'in Batı Şeria'da yasadışı konut inşa etme kararını durdurmasını istedi - Lynk: - "Güvenlik Konseyi'nin kararı çok açık" - "İsrail, uluslararası toplumun Konsey'in kararının uygulanması için önemli bir adım atmayacağını anlaması durumunda, yerleşim projesine kararlı bir şekilde yoğunlaştırarak devam edecek"

BM Raportörü'nden BMGK'ya İsrail çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler'in (BM) işgal altındaki Filistin topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı konut inşa etme kararını durdurma çağrısında bulundu.

Özel Raportör Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konut inşa etme kararıyla BMGK'nın yerleşim yeri inşasının durdurulmasını öngören 2334 sayılı yasasına meydan okuduğunu ve reddettiğini belirtti.

"İsrail, uluslararası toplumun Konsey'in kararının uygulanması için önemli bir adım atmayacağını anlaması durumunda, yerleşim projesine kararlı bir şekilde yoğunlaştırarak devam edecek." uyarısında bulunan Lynk, işgal edilen toprakların ilhak edilmesinin uluslararası hukukun şiddetli bir ihlali olduğunu kaydetti.

Lynk, BMGK'yı İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı konut inşa etme kararını durdurmaya davet ederek, "Güvenlik Konseyi'nin kararı çok açık." ifadesini kullandı.

İsrail'e de Kudüs'ün doğusu da dahil işgal altındaki Filistin toplarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen sona erdirme çağrısında bulunan Lynk, söz konusu faaliyetlerin Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkına ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

İsrail hükümeti önceki gün, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 3 bin yeni konut inşasının onayladığını duyurmuştu.

Hükümet geçen hafta da yine Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesini onaylamıştı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da da 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.





İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Batı şeriaBM Güvenlik Konseyiİnsan Hakları Özel Raportörü Michael LynkIsrail
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.