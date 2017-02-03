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BM Raportöründen Tunus'a uyarılar

- BM Terörle Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Ben Emmerson: - "Terörle mücadelede yargı icraatlarının hızlandırılması gerekir"

BM Raportöründen Tunus'a uyarılar

TUNUS (AA) - BM Terörle Mücadele ve İnsan Hakları Özel Raportörü Ben Emmerson, terörle mücadelede yargı icraatlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.

İncelemelerde bulunmak üzere Tunus'ta bulunan Emmerson, başkentte düzenlediği basın toplantısında, Tunus'ta terörle mücadelede yargı alanında aksaklıkların bulunduğunu ve cezaevi şartlarının uygun olmadığını belirtti.

"Terörle mücadelede yargı icraatlarının hızlandırılması gerekir." diyen Emmerson, yargı kurumunun insan kaynakları açısından desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Emmerson, "Yaklaşık bin 500 kişi terör sanığı ancak bunların yüzde 10'u hakkında yargılama yapılmış. Diğerleri suçlu mu yoksa suçsuz mu belli değil. Bunlar, haklarından mahrum olarak bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ülkede gözaltı ve tutuklama şartlarının kendisini meşgul ettiğini vurgulayan Emmerson, "Mirnak Cezaevi'ne ziyaretimde buradaki fiziki şartların uygun olmadığını gördüm. Yüzde 150 oranında doluluk söz konusu. Bir koğuşta 90 kişi kalıyor. Yatma ve havalandırma imkanları oldukça yetersiz." diye konuştu.

Emmerson, Tunus yönetimine, adil yargılama ve işkenceyi sonlandırma konularında tavsiyelerde bulunduğunu anlattı.

Terörle mücadele ve insan hakları konusunda hazırlayacağı rapor için incelemelerde bulunmak üzere 2 gün önce Tunus'a gelen Emmerson, ülkede bazı yetkililerle temaslarda bulunmuştu.

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