BM Sınai Kalkınma Örgütü 17. Genel Konferansı

VİYANA (AA) – Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Genel Direktörü Li Yong, artan küresel sorunlara ilişkin, "Yoksulluk, iklim değişikliği ve birçok sorunu çözebilmenin tek bir yolu var, iş birliği. Bu konferansın temel hedefi, hükümetler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle ortaklıklar kurarak küresel güçlüklerle baş edebilmek" dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da UNIDO 17’nci Genel Konferansı'nın ilk oturumu, Li'nin yeniden 4 yıllığına genel direktörlüğe seçilmesiyle açıldı.

Oturuma, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard, BM Genel Kurulu 72. Oturum Başkanı, Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, UNIDO Genel Direktörü Li'nin yanı sıra çok sayıda devlet temsilcisi ve davetli katıldı.

- "Küresel sorunları çözmenin yolu, iş birliği"

Örgütün yeniden genel direktörlüğüne seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Li, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilebilmesi için UNIDO’nun çalışmalarına olan ihtiyacın önemine işaret etti.

Küresel toplumun çeşitli güçlüklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Li, "Yoksulluk, iklim değişikliği ve birçok sorunu çözebilmenin tek bir yolu var, iş birliği. Bu konferansın temel hedefi, hükümetler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle ortaklıklar kurarak küresel güçlüklerle baş edebilmek.” diye konuştu.

Li, UNIDO’nun iş birliğinin sağlanmasında birleştirici ve önemli bir rol oynamaya devam edeceğini belirterek, UNIDO olarak, başta Afrika olmak üzere gelişmekte olan ülkelere destek vermeye devam edeceklerini anlattı.

- "Doğru sanayileşme olumlu sonuçlar doğurur"

BM Genel Kurulu 72. Oturum Başkanı Lajcak da kapsamlı ve sürdürülebilir endüstriyel gelişme olmadan küresel ilerlemenin sağlanamayacağını söyledi.

Lajcak, geçmişte yapılan yanlışlar nedeniyle sanayileşmenin, hava kirliliği, atık su gibi olumsuzluklarla anıldığını, sanayileşmenin kapsamlı ve sürdürülebilir olduğu taktirde sonuçlarının olumlu olacağını kaydetti.

Doğru sanayileşmenin önemine dikkati çeken Lajcak, şöyle devam etti:

“(Doğru sanayileşme) İyi işler ve geçim kaynakları geliştirir. Gençlerin istihdamını teşvik eder. Kaynakların korunmasına ve çevre korumasına izin verir. Bu sonuçlar bizi yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırmaya, eşitsizliği azaltmaya yönlendiriyor. Ayrıca hiç kimseyi geride bırakmadan, nihai hedefe ulaşmamızı sağlıyor.”

Lajcak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için çok taraflı iş birliklerine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çok taraflılığın sorgulandığı bir dönemden geçildiğinin altını çizen Lajcak, "Bu konferansa katılımınız, UNIDO’nun hem yönetimler hem de alan çalışmalarının anlamını güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard ise sanayileşmenin hem ekonomik hem de sosyal bir gelişme olduğuna işaret ederek, "2030’da başarının nasıl olacağını tanımlamamız gerekiyor. Kalıcı ekonomik başarı, sosyal paylaşımı desteklemelidir." diye konuştu.

Leuthard, UNIDO ile ülkesi arasında imzalanan yeni küresel ortaklık ve standartlar programı anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin bu program kapsamında gelecek 5 yıl içinde UNIDO'ya 17 milyon İsveç Kronu yardım yapacağını kaydetti.

Dört gün boyunca çeşitli kurumlardan bin 500 kişinin katılacağı konferans kapsamında, çok sayıda yan etkinlik düzenlenecek.

