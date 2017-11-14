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BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Kolombiya'da

- Feltman, BM İzleme ve Doğrulama Misyonunun ilerleme sürecini ve barış anlaşmasının uygulanmasını incelemek üzere ülkeye geldi

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Kolombiya'da

BOGOTA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, BM İzleme ve Doğrulama Misyonu’nun ilerleyişini ve barış anlaşmasının uygulanmasını yerinde incelemek üzere Kolombiya'ya geldi.

Feltman ve Genel Sekreter’in Temsilcisi ve Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, ülkedeki yetkililerden FARC-EP'nin silah bırakma süreciyle ilgili bilgi aldı.

Feltman, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC siyasi partisinin temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ve ülkedeki Birleşmiş Milletler yetkilileri ile bir araya gelecek.

Kolombiya'yı ikinci kez ziyaret eden Feltman, haziranda Cesar bölgesindeki, FARC’ın boşalttığı bir Geçici Normalleştirme Noktasını ziyaret etmiş, gerillaların silahlarını bırakma sürecini yakından takip emişti.




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Anahtar Kelimeler:
KolombiyaBarış SüreciBirleşmiş MilletlerJeffrey Feltman
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