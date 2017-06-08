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BM Sudan ve Güney Sudan Temsilcisi Haysom Sudan'da

-Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Haysom ile bir araya geldi

BM Sudan ve Güney Sudan Temsilcisi Haysom Sudan'da

HARTUM (AA) - Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur'un, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan ve Güney Sudan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom ile bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gandur'un, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden BM Özel Temsilcisi Haysom ile Güney Sudan'da güvenlik ve barışın sağlanması için harcanan bölgesel, uluslararası çabaların aktifleştirilmesi yollarını ele aldığı belirtildi.

Gandur'un, ülkesinin Güney Sudan'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasını arzu ettiği, ikilinin ayrıca, Güney Sudan'daki olaylara ilişkin Etiyopya'da 12 Haziran'da düzenlenecek Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) zirvesiyle ilgili hazırlıkları da görüşeceği ifade edildi.

Öte yandan Sudan resmi haber ajansı SUNA, Haysom'un, "Mavi Nil ve Güney Kordofan" müzakerelerindeki Sudan Heyeti Başkanı İbrahim Muhammed Hamid ile başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, "yol haritası" anlaşması ve ülkedeki en büyük isyancı hareketlerden Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütü (SPLM-N) arasındaki bölünmelerin ele alındığı ifade edilirken, Haysom'un görüşmenin "verimli" geçtiğini ifade ettiği kaydedildi.




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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Ve Güney Sudan Özel Temsilcisi Nicholas HaysomSudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur
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