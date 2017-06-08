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BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura Moskova'da

- De Mistura, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura Moskova'da

MOSKOVA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi.

De Mistura, resmi temaslar için geldiği Moskova'da Lavrov ve Şoygu ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan De Mistura, Suriye'de son bir ayda çatışmasızlık bölgeleri dahil olmak üzere şiddetin ciddi olarak azaldığını söyledi.

Çatışmasızlık bölgelerinde mayın temizleme ve insani yardım için ciddi bir çalışma yürütülmesi konusunda hemfikir olduklarını ifade eden de Mistura, şiddetin azalması ve çatışmasızlık çalışmalarına ilişkin aylık rapor hazırlanması üzerinde anlaştıklarını dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise ateşkesin ilgili bölgelerde tüm katılımcılar tarafından uygulandığını ifade ederek, "Muhalefet ve hükümet güçleri tarafından tespit ettiğimiz ihlaller ciddi boyut taşımıyor ve gözlem misyonunca güç kullanılmasını gerektirmiyor." dedi.

Şoygu, de Mistura ile ateşkesin güçlenmesi, çatışmasızlık alanları ve siyasi sürece ilişkin konuları ele almak istediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Suriye'de siyasi çözüm arayışlarında önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, Suriye devletinin egemenliği ile burada yaşayan tüm etnik ve dini grupların haklarını koruyacak ve Suriye'nin kalıcı terör kaynağına dönüşmesinin önüne geçecek bir sonuç için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

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