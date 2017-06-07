BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura Roma'da

ROMA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, Suriye krizine çözüm bulmak için sonbaharın çok önemli olabileceğini söyledi.

Mistura, memleketi İtalya'nın başkenti Roma'da Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye krizinin çözümüne ilişkin beklentilerini dile getiren Mistura, "Suriye krizinin geleceğinde siyasi bir çözüm bulmada bu sonbahar çok önemli olabilir." dedi.

Mistura, BM'nin terör örgütleri listesindeki Nusra Cephesi'nin farklı isimlerle faaliyetine devam ettiğini ve ateşkesi bozduğunu kaydetti.

BM Temsilcisi, "Nusra’nın ateşkesi bozmasını önlemek için Türklerin, Rusların ve İranlıların Ankara'daki görüşmelerinde Nusra'ya ilişkin belirsizliğe açıklık getirmelerini ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Mistura, bu konuda Esed rejiminin fırsatı değerlendirerek Nusra ile mücadele ettiği iddiasıyla savaşmayı sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'nın çözüm için önemli bir ortak olduğunu vurgulayan Mistura, Moskova'nın daveti üzerine Roma'dan Rusya'ya geçeceğini bildirdi.

- Alfano'nun mesajları

İtalyan Bakan Alfano da Mistura'ya Suriye krizi konusundaki çabalarından ötürü teşekkür ederek kendisini desteklediklerini aktardı.

Bazı Arap ülkeleri ile Katar arasındaki krize ilişkin soru üzerine Alfano, "Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri arasındaki krizden ötürü İtalya büyük endişe duyuyor. Bir an önce bu tırmanmanın son bulmasını ümit ediyorum. Bu ülkeler, bölgenin istikrarına yaşamsal katkıda bulunuyorlar." dedi.

Alfano, İran’da bu sabah gerçekleşen terör saldırısına da değinerek, "İran’daki saldırıyı da endişeyle takip etmekteyiz. Şu anda orada yaşananları güçlü şekilde kınıyoruz ve her yerde küresel terörün kurbanlarına olan yakınlığımızı belirtmek istiyoruz." diye konuştu.



