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BM Türkiye Mukim Koordinatörü Sollorano Hatay'da

HATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ata, ziyarette yaptığı...

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Sollorano Hatay'da

HATAY (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova Sollorano ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ata, ziyarette yaptığı konuşmada, Hatay'ın, eski çağlarından beri insanların huzur içinde yaşadığı bir kent olduğunu, bütün inanç, kültür ve medeniyetlerin buradan geçtiğini belirtti.

Farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini ifade eden Ata, bunun neticesinde Suriyeli misafirleri medeniyetlerin beşiği Hatay'da ağırlamanın daha anlamlı olduğunu kaydetti.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Sollorano da Hatay’da bulunmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu aktardı.

Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve GAP İdaresi Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz de yer aldığı ziyarette, Suriyeli sığınmacılar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
HatayBM Türkiye Mukim Koordinatörü Sollorano
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