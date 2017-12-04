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BM Yemen için heyet oluşturdu

- BM, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan 3 kişilik heyet kurulduğunu duyurdu - "BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin: "3 yıldır Yemen halkı, ölüm, yıkım ve umutsuzluğa maruz kalmıştır. Bu tür ihlal ve tacizlere neden olanlardan hesap sorulması esastır"

BM Yemen için heyet oluşturdu

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan 3 kişilik heyet kurulduğunu açıkladı.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sana'da son günlerdeki "ölümcül şiddet" olaylarının siviller üzerindeki "korkunç" etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

"3 yıldır Yemen halkı, ölüm, yıkım ve umutsuzluğa maruz kalmıştır. Bu tür ihlal ve tacizlere neden olanlardan hesap sorulması esastır." ifadesini kullanan Zeyd Raad el Hüseyin, BM İnsan Hakları Konseyinin 29 Eylül'de aldığı karar doğrultusunda, "tanınmış uluslararası ve bölgesel uzmanlardan" oluşan bir heyet kurulduğunu açıkladı.

Hüseyin, Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere oluşturulan 3 kişilik heyetin, ülkedeki insani kriz ortamının tırmandığı bir dönemde suçluların ortaya çıkarılabilmesi ve mağdurlara umut ışığı olabilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı.

BM'nin kurduğu Yemen heyetinin başkanlığını, ülkesi Tunus'taki insan hakları faaliyetlerinden dolayı 17 yıl sürgünde yaşayan Kamel Jendoubi yapacak. Heyetin üyeliklerine ise daha önce BM'de çeşitli kademelerde görev yapan Avustralyalı Melissa Parke ve İngiliz Charles Garraway getirildi.

Uzman heyetin kurulması eylül ayında yapılan İnsan Hakları Konseyinin 36'ıncı oturumunun son gününde, Konseye üye 47 ülke tarafından oylama yapılmadan ortak kararla kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerYemenZeyd Raad El Hüseyin
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