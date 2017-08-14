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BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed, Abu Dabi'de

- BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed ile bir araya geldi

BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed, Abu Dabi'de

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile bir araya geldiği bildirildi.

BAE resmi haber ajansı WAM’da yer alan habere göre, ülkenin başkenti Abu Dabi’de bir araya gelen Al Nahyan ile Ahmed, Yemen krizine ilişkin son gelişmeleri ve çözüm bulmak adına temsilcinin sarf ettiği çabaların yanı sıra Yemen’de yapılan insani yardımları görüştü.

Ülkesinin Yemen’de siyasi çözüme ulaşılması için Ahmed’in çabalarını desteklediğini belirten Al Nahyan, BAE’nın Yemen’deki kardeşlere yardım ve destek sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Ahmed ise Yemen’e verdiği destek ve sunduğu insani yardımlarından dolayı BAE’ye teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
BAEBMYemen
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