BM'de Uluslararası Kermes

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermeste bu yıl Türk standları yoğun ilgi gördü.



BM Cenevre Ofisi'nde görev yapan büyükelçilerin eşlerinin organize ettiği uluslararası kermese, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru ile Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle katıldı.

Türkiye'nin üç stantla katıldığı kermeste, Türk mutfağından yemekler servis edildi. Kermeste, ayrıca hediyelik eşyalar, el yapımı eserler ve Türk kahvesi standı da açıldı. Türk kahvesi standında ziyaretçilerin kahve falına bakıldı.

Ülke stantlarında, temsilciliklerde çalışanların eşleri de görev aldı.

Kermesin geliri, çocuklar yararına gerçekleştirilen projelerde kullanılacak.