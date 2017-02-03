Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Robert Kolej İnovasyon Ödülleri çatışma İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi
Renault'dan şubat kampanyası
Renault'un şubat kampanyası
Ara öğünlerde sağlıklı beslenmek mümkün
Ara öğünlerde sağlıklı beslenin
Esnafa vergi rehberi dağıtıldı
Vergi rehberi dağıtıldı
Robotlar Madrid'de görücüye çıktı
Robotlar görücüye çıktı
Kalıcı dövmelerinizden kurtulun
Dövmeleri kolayca sildirmek mümkün

BM'den AB'ye sığınmacı çağrısı

BM, AB liderlerini Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin sona ermesi için kararlı ve ortak adımlar atmaya davet etti.

BM'den AB'ye sığınmacı çağrısı

CENEVRE ((AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin sığınmacılara olağanüstü yardımlarda bulunduğunu bildirerek, Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin sona ermesi ve Libya'daki sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için Avrupa Birliği (AB) liderlerini kararlı ve ortak adımlar atmaya çağırdı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dönem başkanı Malta’nın evsahipliğinde bugün gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) gayriresmi zirvesi dolayısıyla ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, merkezi Akdeniz rotası olarak bilinen Libya ve Mısır üzerinden İtalya'ya geçen Afrikalı sığınmacıların korunması için sınırları dışında da güçlü bir AB'ye ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, AB'nin, denizde ve karada sığınmacıların yaşama tutunması için daha fazla çaba sarf etmesi ve insan kaçakçılarına karşı ilave hukuki tedbirler alması gerektiğinin altı çizildi.

Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin sona ermesi ve Libya'daki sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için AB liderlerini kararlı ve ortak adımlar atmaya davet eden açıklamada, Libya hükümetinin de ülkede bulunan ve yeni giriş yapan sığınmacılar konusunda desteklenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Öte yandan IOM Sözcüsü Leonard Doyle, "Türkiye'nin sığınmacılara karşı olağanüstü yardımlarda bulunduğu konusunda hiçbir tereddütümüz yok." dedi.

Muhabir: Bayram Altuğ


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiBirleşmiş MilletlerBMDünyaSığınmacı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.