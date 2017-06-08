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BM'den "DEAŞ askeri yapısında değişime gitti" uyarısı

- BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Feltman: - "DEAŞ askeri yapısında değişikliğe gitti. Yerel komutanlara daha fazla yetki verdi ve çatışma bölgelerinin dışındaki saldırılara her zamankinden daha fazla odaklanarak bu saldırıları gerçekleştirme ya da telkin etme yoluna gidiyor"

BM'den

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), DEAŞ'ın askeri yapıda değişikliğe giderek Irak ve Suriye dışındaki saldırılara daha fazla odaklandığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik DEAŞ tehdidi" başlıklı toplantıda terör örgütünün son durumunu değerlendirdi.

Toplantıda Konsey'e sunum yapan BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman, propagandasını internet ve sosyal medya aracılığıyla hızla yayabilen DEAŞ tehdidinin daha da arttığını söyledi.

Örgütün yeni yapılanmaya gittiğini vurgulayan Feltman, "DEAŞ askeri yapısında değişikliğe gitti. Yerel komutanlara daha fazla yetki verdi ve çatışma bölgelerinin dışındaki saldırılara her zamankinden daha fazla odaklanarak bu saldırıları gerçekleştirme ya da telkin etme yoluna gidiyor." dedi.

DEAŞ'ın mobil ortamlardan yaptığı yönlendirmelerle Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İsveç ve Türkiye'de üyelerinin saldırı yapmasını telkin ettiğini anlatan Feltman, bazı saldırıların çatışma bölgelerinden dönen savaşçılar tarafından bazılarının ise buralara hiç gitmeyenlerce gerçekleştirildiğini söyledi.

Feltman, bu kişilerin bazen "yalnız kurt" olarak nitelenmelerine karşın genellikle DEAŞ ile ya doğrudan temas halinde ya da aracıların desteğiyle terör eylemnelerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

- Savaşçı akışı azaldı

Jeffrey Feltman, örgüte katılmak için bölgeye giden yabancı savaşçı akışında azalma olduğunu ancak evlerine dönen ya da başka bölgelere konuşlanan teröristlerin halen önemli tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Örgütün finansal durumuna ilişkin de bilgi veren Feltman, DEAŞ'ın temel olarak akaryakıt ve vergi gelirlerine sahip olduğunu bunun yanı sıra antika ve tarihi eser kaçakçılığı, fidye ve insan kaçakçılığından da gelir elde etmeye devam ettiğini söyledi.

Gelirleri azalmasına karşın DEAŞ'ın halen aylık on milyonlarca dolar toplayabildiğini anlatan Feltman, bağlantılı gruplara kendi ayakları üzerlerinde durma ve kendi gelir kaynaklarını oluşturma talimatı verdiğini de belirtti.

Toplantıda konuşan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da, "Karşı karşıya olduğumuz tehdit dönüşüm geçiriyor." dedi.

Irak ve Suriye'de kan kaybeden örgütün propagandasının başka yerlerde saldırıları tetikleyebildiğine işaret eden Rycroft, DEAŞ üyelerinin dünyanın neresinde olursa olsun barınmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BM Güvenlik KonseyiDEAŞJeffrey Feltman
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