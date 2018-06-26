BM'den dünyaya

İSTANBUL (AA) - Suriyeli mültecilerin iletişim sorununa çözüm sunmak amacıyla Turkcell tarafından geliştirilen "Merhaba Umut" uygulaması, Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) Dünya Mülteciler Günü’nün hemen öncesinde yayımladığı haftalık mesajında dünyaya anlatıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü'nde, dünyanın her yerinde, şiddet ve zulümden dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin karşı karşıya kaldıkları zorluklar gündemde yerini aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin imzasını taşıyan Küresel Eğilimler Raporu'na göre, sadece geçen yıl dünya genelinde 16,2 milyon kişi vatanını terk etti.

Raporlar, dünya genelinde mülteci sayısının 25,4 milyona ulaştığını gösteriyor. Suriye'de ise 2011 yılından bu yana mülteci sayısı 6,3 milyona ulaştı. Bu mültecilerin yaklaşık 3,5 milyonu Türkiye’de yaşıyor.

Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin 1,7 milyonundan fazlasını hayata bağlayan Turkcell, 2016 yılından bu yana "Merhaba Umut" uygulamasıyla da Suriyelilere destek oluyor.

Uygulama, 25 Haziran itibarıyla 850 binden fazla indirilme rakamına ulaştı. Günlük hayatta en sık kullanılan kelimelerin Türkçe ve Arapça yazımı ve seslendirmelerini içeren kelime kartlarının 500 milyondan fazla görüntülendiği uygulamada, yaklaşık 13 milyon sesli çeviri özelliği kullanıldı ve faydalı bilgiler kategorisi 5 milyondan fazla izlendi.







- "Mobil iletişimin entegrasyona katkısının kanıtı olan bir uygulama"





BM'nin teknoloji ve telekom sektöründe düzenleyici kurumu olan ITU da, internet sayfasında yer alan ve haftalık iletişimine ilk madde olarak taşıdığı makalede, "Merhaba Umut"u dünyaya anlattı.



Türkiye’nin dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yaptığı vurgulanan makalede, Suriye krizinin başından bu yana geçen zamanda, Türkiye’de yardımların odağının, acil müdahaleden toplumsal hayata katılım perspektifine kaydığının altı çizildi.

"Merhaba Umut, mobil iletişimin entegrasyon konusunda sunabileceği büyük katkının kanıtı olan bir mobil uygulama" ifadelerine yer verilen makalede, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun, "Yapay zeka, artırılmış ve sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi yenilikler, insan hayatında farklı ufuklar açabilmemiz için bize imkan sunuyor. Önemli olan bu teknolojileri insan için kullanmak adına kararlılık göstermemiz.” sözleri de yer buldu.







- Turkcell “Merhaba Umut” uygulamasıyla Suriyelilerin yanında





Turkcell Akademi’nin geliştirdiği ve dünyada bir ilk olan uygulama sayesinde, ana dili Arapça olan kullanıcılar, Türkçede en çok kullanılan kelime ve ifadeleri hem sesli hem de yazılı olarak öğrenebiliyor.

Dil öğrenimi özelliğinin yanı sıra Türkçe-Arapça ve Arapça-Türkçe anında sesli tercümeden de faydalanılabiliyor.

Günlük hayatı kolaylaştıran kritik bilgilere erişim imkanı sunan uygulamanın özellikleri arasında kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağı, sağlık hizmetlerine nasıl ulaşılacağı ve en yakın hizmet noktalarına bulmaya yardımcı lokasyon bazlı hizmetler bulunuyor.

Turkcell Akademi’nin hazırladığı günlük Türkçe diyaloglar ve Khan Akademi’nin Arapça eğitim videolarından oluşan videolar bölümünde ise kullanıcılar günlük yaşamda karşılaşabilecekleri diyalogları Arapça ve Türkçe alt yazılı olarak izleyebiliyor ya da fizik, matematik ve genel kültür gibi alanlarda eğitimlerine destek alabiliyor.

Bunların yanı sıra kullanıcılar, tek tuşla Turkcell’in Arapça çağrı merkezini arayabiliyor. Ayrıca şubat ayında Daily Sabah Arabic iş birliği ile yayına alınan “Haberler” kategorisi ile kullanıcılar, tüm dünyadan haberlere ulaşabiliyor.





- Dünyanın takdirini topladı





"Merhaba Umut" uygulaması ITU, Ethical Corp, UNESCO ve GSMA gibi uluslararası platformlardan ödüller aldı.

GSMA Glomo Ödülleri 2017’de “Sosyal ve Ekonomik Gelişim” kategorisinde “Olağanüstü ya da İnsani Durumlarda Mobil İletişim” ödülünü kazanan "Merhaba Umut", UNESCO-Pearson’un “Dijital Dünyada Okur-Yazarlık” ödülleri kapsamında en iyi 14 uygulamadan biri seçildi.

Uygulama, 193 ülkenin üye olduğu ITU liderliğinde World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2017’de “Kültürel Çeşitlilik ve Kimlik, Dil Çeşitliliği” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ethical Corp Responsible Business Award 2017 Diversity and Inclusion kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) platformu, Suriyelilerle ilgili çalışmalarından dolayı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nu "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" öncüsü seçti.