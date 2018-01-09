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BM'den Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelere destek

- BM Genel Sekreteri Guterres, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki üst düzey görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını, bu tür çabaların Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış ve nükleer silahsızlanma için samimi bir diyaloğun başlamasına katkısı olacağını belirtti

BM'den Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki görüşmelere destek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Millletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki üst düzey görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını, bu tür çabaların Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış ve nükleer silahsızlanma için samimi bir diyaloğun başlamasına katkısı olacağını ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında askeri gerginliğin azaltılması ve Kuzey Kore'nin daha önce kesilen askeri hattı yeniden Güney'e açması konusunda varılan anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bu tür kanalların yeniden kurulması ve güçlendirilmesinin yanlış hesap ve yanlış anlama riskini azaltmak ve bölgedeki gerginliği düşürmek açısından önemli olduğunu ifade eden Guterres, Kuzey Kore'nin 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderme kararının iki ülke arasında barış, hoşgörü ve anlayış ortamı oluşturacağını bildirdi.

Guterres, Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki üst düzey görüşmelerin Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barış ve nükleer silahsızlanma için samimi bir diyaloğun başlamasına katkısı olacağını kaydetti.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını söylemesiyle başlamıştı.

Güney Kore de gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan askeri iletişim hattı yeniden açılmış oldu.

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BMGüney KoreKuzey Kore
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