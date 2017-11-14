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BM'den 'Hariri' açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "(İstifa eden Lübnan Başbakanı Hariri) Bu durumdan ve Hariri'nin Lübnan'da bulunmamasından endişe duyuyoruz. Duruma açıklık getirildiğini görmek istiyoruz." dedi.

BM'den 'Hariri' açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının ardından ortaya çıkan durum ve Suudi Arabistan'dan ülkesine dönmüş olmamasından endişe duyulduğunu bildirdi.

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Hariri'nin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

Dujarric, "Bu durumdan ve Lübnan'da bulunmamasından endişe duyuyoruz. Duruma açıklık getirildiğini görmek istiyoruz." dedi.

Lübnan'da bazı siyasetçiler ve basın kuruluşları, Hariri'nin zorla istifa ettirildiğini ve Riyad'da ev hapsinde tutulduğunu iddia ediyor.

Muhabir: Betül Yürük

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Birleşmiş MilletlerBMDünyaLübnanSaad HaririStephane Dujarric
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