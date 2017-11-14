BM'den 'Hariri' açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifasının ardından ortaya çıkan durum ve Suudi Arabistan'dan ülkesine dönmüş olmamasından endişe duyulduğunu bildirdi.Lübnan eski Başbakanı Hariri: İki gün içinde Lübnan'a döneceğimLübnan'dan Suudi Arabistan'a 'Hariri ülkesine dönmeli' mesajıAB'den Lübnan'a istikrar için birlik çağrısıLübnan'dan Suudi Arabistan'a 'Hariri' çağrısıBM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan uyarısıABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Lübnan uyarısı
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Hariri'nin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.
Dujarric, "Bu durumdan ve Lübnan'da bulunmamasından endişe duyuyoruz. Duruma açıklık getirildiğini görmek istiyoruz." dedi.
Lübnan'da bazı siyasetçiler ve basın kuruluşları, Hariri'nin zorla istifa ettirildiğini ve Riyad'da ev hapsinde tutulduğunu iddia ediyor.
Muhabir: Betül Yürük