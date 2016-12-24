BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü John Ging, Suriye'de Halep'in doğusundan tahliye edilen siviller ve muhalif güçlerin gittiği İdlib'in daha şiddetli saldırıların odağı olmasından ve Halep'in kaderini yaşamasından endişe duyulduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyinde Suriye'deki insani duruma ilişkin brifing veren Ging, Doğu Halep'ten siviller ve muhalif güçlerin tahliyesinin tamamlanmasına rağmen Suriye'de katastrofik (felaket etkisi oluşturan) bir durum yaşandığına dikkati çekti.

Suriye'de 13,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Ging, yaklaşık 9 milyon kişinin de açlık tehlikesi bulunduğunu aktardı.

Halep'in doğusundan tahliye edilen 35 binden fazla kişinin İdlib'e gittiğini hatırlatan Ging, "İdlib'in daha şiddetli saldırıların odağı olacağı ve İdlib'in Halep'in kaderini yaşayacağına ilişkin endişeler var." dedi.

Ging, kuşatma altındaki Fua ve Kefraya'dan ise yaklaşık bin 300 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.