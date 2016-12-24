BM'den 'İdlib' uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Suriye'deki insani duruma ilişkin brifing veren Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü John Ging, Doğu Halep'ten siviller ve muhalif güçlerin tahliyesinin tamamlanmasına rağmen Suriye'de katastrofik (felaket etkisi oluşturan) bir durum yaşandığına dikkati çekti.



Suriye'de 13,5 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Ging, yaklaşık 9 milyon kişinin de açlık tehlikesi bulunduğunu aktardı.



Halep'in doğusundan tahliye edilen 35 binden fazla kişinin İdlib'e gittiğini hatırlatan Ging, "İdlib'in daha şiddetli saldırıların odağı olacağı ve İdlib'in Halep'in kaderini yaşayacağına ilişkin endişeler var." dedi.



Ging, kuşatma altındaki Fua ve Kefraya'dan ise yaklaşık bin 300 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

