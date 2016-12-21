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BM'den İnsan Kaçakçılığı Raporu

- UNODC Direktörü Fedotov: - "İnsan kaçakçılığının tespit edilen en belirgin şeklini cinsel istismar ve zorla çalıştırma oluşturuyor. Mağdurlar, dilencilik, zorla evlilik, dolandırıcılık yada müstehcen film üretimi için kaçırılıyor." - Raporda, dünya genelinde insan kaçakçılığı mağdurlarının üçte birinin çocuklar olduğu belirtildi

BM'den İnsan Kaçakçılığı Raporu

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucuyla ve Suçla Mücadele Ofisi (UNODC) Direktörü Yury Fedotov, "İnsan kaçakçılığının tespit edilen en belirgin şeklini cinsel istismar ve zorla çalıştırma oluşturuyor. Mağdurlar dilencilik, zorla evlilik, dolandırıcılık ya da müstehcen film üretimi için kaçırılıyor." dedi.

Fedotov, UNODC tarafından iki yılda bir hazırlanan "2016 Küresel İnsan Kaçakçılığı Raporu"na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İnsan tacirlerinin mağdurlarının belirlenmesi ve tedavisi için daha fazla kaynak aktarılması gerektiğini vurgulayan Fedotov, insan kaçakçılığı suçu işleyenlerin adalet önünde hesap verebilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Fedotov, insan kaçakçılığının en belirgin biçimde cinsel istismar ve zorla çalıştırma nedeniyle yapıldığına dikkati çekerek, mağdurların kaçırılarak, dilendirildiğini, zorla evlendirildiğini, dolandırıcılıkta ve müstehcen filmlerde kullanıldıklarını ifade etti.

Savaş ve zulümden kaçanların insan ticareti mağduru olmaya noktasında özellikle savunmasız olduklarına işaret eden Fedotov, Suriye'de çatışmanın başlamasıyla beraber insanların çaresizlik nedeniyle göçmeye başladıklarını, bu durumun insan ticareti mağdurlarının sayısında hızla artışa neden olduğunu belirtti.

Öte yandan raporda, dünya genelinde insan kaçakçılığı mağdurlarının üçte birini çocukların oluşturduğu açıklandı.

Kadın ve kız çocuklarının insan kaçakçılığı mağdurlarının yüzde 71’ni meydana getirdiği belirtilen raporda, kadın ve kızların evlilik ve cinsel kölelik nedeniyle, erkek ve gençlerin ise maden sektörü başta olmak üzere, hizmetçi, asker ve köle olarak zorla çalıştırılmak için kaçırıldığı kaydedildi.

Sahra altı Afrika, Orta Amerika ve Karayipler gibi bölgelerde çocuk mağdurların oranının yüzde 62,64’lere kadar çıktığı ifade edilen raporda, insan ticareti, göç ve çatışma arasındaki bağlantılara odaklanan bir bölüm yer aldı.

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