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BM'den İsrail'e 'Kudüs yasa tasarısı' uyarısı

BM Genel Sekreteri'nin siyasi işler konusundaki yardımcılarından Jenca, İsrail parlamentosunun, İsrail'in Doğu Kudüs'ten çekilmesini engelleyen yasa tasarısının ilk okumasını onaylamasını eleştirdi.

BM'den İsrail'e 'Kudüs yasa tasarısı' uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, "Filistin dahil Ortadoğu'daki durum" konulu olağan toplantısını yaptı.

Toplantının başında konuşan BM Genel Sekreteri'nin siyasi işler konusundaki yardımcılarından Miroslav Jenca, Mescid-i Aksa'daki gelişemelere değinerek tüm taraflara ibadet edenlerin ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.

İki devletli çözüm için toplumlar arasında güven tesis edilmesinin önemini de vurgulayan Jenca, Knesset'in, İsrail'in Doğu Kudüs'ten çekilmesini engelleyen yasa tasarısının ilk okumasını onaylamasının bu güvene zarar vereceğini söyledi.

Jenca, "Eğer bu tasarı onaylanırsa İsrail'in işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki kontrolü daha da artacak ve bu durum, BM kararları doğrultusunda bir uzlaşıya varılmasını zorlaştıracaktır. Kudüs'ün nihai statüsü sorunu taraflar arasında müzakerelerle çözülmelidir. Kentin demografik yapısını etkileyecek her türlü adım son derece kaygı vericidir ve şiddet olaylarına yol açabilir." dedi.

Muhabir: Mustafa Keleş

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Anahtar Kelimeler:
Doğu KudüsFilistinMiroslav JencaSpor
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