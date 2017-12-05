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BM'den Kuzey Kore'ye ziyaret

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Feltman, 6 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ilk ziyaret eden BM yetkilisi olacak.

BM'den Kuzey Kore'ye ziyaret

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın 5-8 Aralık tarihlerinde Kuzey Kore'yi ziyaret edeceği açıklandı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Feltman'ın bugün Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

6 yıl sonra BM'den ilk ziyaret

Kuzey Kore'nin eylül ayındaki daveti üzerine Feltman'ın "siyasi diyalog" için Pyongyang'a gideceği belirtilen açıklamada, Feltman'ın Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Bakan Yardımcısı Pak Myong Guk ve ülkedeki BM heyetiyle görüşeceği bildirildi.

Ülkenin lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmesi beklenmeyen Feltman, 6 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ilk ziyaret eden BM yetkilisi olacak.

Kuzey Kore'yi en son Ekim 2011'de dönemin BM İnsani Yardım Koordinatörü Valerie Amos ziyaret etmişti.

Muhabir: Betül Yürük

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