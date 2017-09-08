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BM'den Libya'ya asker

- BM, Libya'daki personelinin korunması için Nepal'den gelecek 150 civarında askerle bir güvenlik birimi oluşturulacağını duyurdu

BM'den Libya'ya asker

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM misyonunun Libya'ya geri getirilmesi kapsamında personelin korunması amacıyla 150 civarında Nepalli askerden kurulu bir güvenlik biriminin oluşturulacağını açıkladı.

Lacroix, BM Cenevre Ofisinde yaptığı açıklamada, BM misyonunun bir bütün halinde Trablus'a yeniden dönmesi için hazırlıkların devam ettiğini söyledi.

"(BM'nin Libya'ya geri dönmesi) Bu tabii ki BM'nin Libya'da barış ve istikrarı geri getirmek için yürüttüğü çabalar açısından yararlı olacaktır." ifadesini kullanan Jean-Pierre Lacroix, bunun yanı sıra BM misyonunun korunması gerektiğinin de altını çizdi.

Lacroix, "Trablus'a yerleştireceğimiz meslektaşlarımızı korumak için Nepal'den gelecek BM askeri personelinin oluşturacağı bir güvenlik birimi olacak." dedi.

Güvenlik biriminde yer alacak asker sayısına ilişkin bir soru üzerine Jean-Pierre Lacroix, Nepal'den 150 kadar askerin Libya'ya geleceğini kaydetti.

Libya, Muammer Kaddafi dönemine son veren 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından siyasi istikrarsızlık ve rakip gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

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Birleşmiş MilletlerBMBM MisyonuJean-Pierre LacroixLibya
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