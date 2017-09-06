BM'den Mali'de barış anlaşmasını ihlal edenlere yaptırım kararı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/BAMAKO (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Mali'de barış anlaşmasını ihlal edenlere yaptırım getirilmesini sağlayan karar kabul etti.

BMGK'da oy birliğiyle kabul edilen karar, 2015'te imzalanan barış anlaşmasına rağmen saldırılar düzenleyeme devam eden ya da anlaşmanın uygulanmasını engelleyen kişi ve kurumlara yönelik yaptırımların önünü açıyor.

Fransa'nın önerdiği karar, ülkede insani yardımların dağıtılmasını engelleyen veya uluslararası insan hakları ile insan haklarına ilişkin yasaları ihlal eden kişilere karşı da yaptırım getiriyor.

Karar kapsamında kurulacak yaptırım komitesinde BMGK'nın 15 üyesinden temsilciler bulunacak. Komite, yaptırım uygulanacak kişi veya kuruluşları belirleyecek.

- Barış gücü askerlerine saldırı

Diğer yandan, ülkede bulunan BM Barış Gücüne (MINUSMA) dün saldırı düzenlendi.

MINUSMA'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesinde MINUSMA'ya ait bir konvoyun geçişi sırasında yola önceden döşenmiş mayın patlatıldı.

Saldırıda, 2 barış gücü askeri yaşamını yitirirken, 2 asker de ağır yaralandı.



BM Genel Sekteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in saldırıyı kınayarak barış gücü askerlerine yönelik bu saldırının uluslararası hukuka göre savaş suçu olabileceğini vurguladığını aktardı.

Ülkede 2012'de başlayan şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te silahlı gruplarla yönetim arasında barış anlaşması imzalanmıştı. Fakat 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, eylemler düzenleyerek ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.

Barış anlaşması şartlarına göre, ülkenin kuzeyinde "geçici yönetimler oluşturulması" projesinin hayata geçirilmesi, bir süre sonra bölgenin yönetiminin anlaşmaya imza atan gruplara devredilmesi öngörülmüştü.