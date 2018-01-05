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BM'den Mısır'daki idamlara tepki

- BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Throssell: - "Geçen haftadan bu yana Mısır'da 20 kişinin idam edildiğini duymaktan şoke olduk" - "Siviller, yalnızca istisnai durumlarda askeri veya özel mahkemelerde yargılanmalıdır"

BM'den Mısır'daki idamlara tepki

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'da askeri mahkeme tarafından haklarında idam kararı verilen 20 mahkumun cezasının infaz edilmesine tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, örgütün Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Geçen haftadan bu yana Mısır'da 20 kişinin idam edildiğini duymaktan şoke olduk." dedi.

Throssell, Sina Yarımadası’nda meydana gelen terör saldırıları nedeniyle yargılanan ve haklarında idam kararı verilen 15 mahkumun 26 Aralık'ta idam edildiğini anımsatarak, 2 Ocak'ta da 5 kişinin İskenderiye’de idam edildiğini söyledi. Sözcü, idam edilen 5 kişinin dördünün Kefr eş-Şeyh stadyumu yakınlarında 15 Nisan 2015'te meydana gelen patlamadan sorumlu tutulan mahkumlar olduğunu aktardı.

"Siviller, yalnızca istisnai durumlarda askeri veya özel mahkemelerde yargılanmalıdır." diyen Throssell, Mısır'daki askeri mahkemelerdeki adil yargılamaya ilişkin ciddi kaygıları olduğunu vurguladı.

Throssell, Mısır hükümetine idam cezalarına ilişkin uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunarak, aynı ihlallerin tekrarlanmaması uyarısında bulundu.

Mısır'da son idamlarla birlikte Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi iş başına geldikten sonra idam edilenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Ülkede haklarında nihai hüküm bulunan yaklaşık 30 idam mahkumu dışında ilk derece mahkemelerinin verdiği idam cezalarının sayısı hakkında resmi veri bulunmuyor. Ancak insan hakları örgütleri, ülkede idam cezasına çarptırılan yüzlerce kişi olduğunu belirtiyor.


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Anahtar Kelimeler:
IdamMısır
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