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BM'den Okyanuslar BM Temsilcisi ataması

- Genel Sekreter Guterres, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devretmeye hazırlanan Thomson'ı ilk BM Okyanuslar Özel Temsilcisi olarak atadı

BM'den Okyanuslar BM Temsilcisi ataması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devretmeye hazırlanan Peter Thomson'ı ilk BM Okyanuslar Özel Temsilcisi olarak tayin etti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in, kısa süre içinde Genel Kurul Başkanlığı görevini devredecek Thomson'ı, BM'nin ilk Okyanuslar Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu.

Dujarric, Thomson'ın haziran ayında düzenlenen ilk Dünya Okyanus Konferansı'nda alınan tavsiye kararlarını uygulamaya koymak için çaba sarf edeceğini bildirdi.

Konferansın düzenlenmesinde öncü rol oynayan Thomson, burada yaptığı konuşmada, okyanuslara yönelik en büyük tehdidin iklim değişikliği olduğunu vurgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
BMOkyanus
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