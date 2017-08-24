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BM'den Rakka'daki bombardımana ara verin çağrısı

BM, Rakka'da kapana kısılan sivillerin tahliyesi için koalisyon güçlerinin şehre yaptığı bombardımana ara verilmesi çağrısında bulundu.

BM'den Rakka'daki bombardımana ara verin çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin Rakka kentinde kapana kısılan 20 binden fazla sivilin tahliyesi için ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sürdürdüğü bombardımana ara verilmesi çağrısı yaptı.

Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Suriye'de hala 11 bölgenin kuşatma altında olduğunu ve bu bölgelerde 540 bin sivilin yaşadığını belirten Egeland, "Bu bölgelerin çoğu askeri kuşatma altında. İnsani yardım ulaştırılamıyor, siviller özgürce hareket edemiyor." dedi. Egeland, 11 bölgenin 8'inin Suriye rejiminin kuşatması altında olduğuna dikkat çekti.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kentindeki 5 mahallede 20 bin veya daha fazla kapana kısılan sivilin kaçmaya çalıştığını vurgulayan Egeland, bu sivillerin durumunu açıklayacak kelime bulamadığını söyledi.

Rakka'da bombardımana ara verin çağrısı

Egeland, şehirdeki sivillerin ABD öncülüğündeki koalisyonun havadan, terör örgütü PKK/PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) de topçularının ağır saldırıları altında olduğunun altını çizdi.

"Sivil kayıplar çok büyük. Görüldüğü kadarıyla siviller bölgeden kaçamıyor." diyen Egeland, sivillerin bölgeden tahliye edilebilmeleri adına bombardımana ara verilmesini düşünmenin tam zamanı olduğunu söyledi. Egeland, aksi halde DEAŞ'ın sivilleri "canlı kalkan" olarak kullanmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

Remzi'den Suriye görüşmeleri açıklaması

Basın toplantısına katılan BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Remzi Ezzeldin Remzi de AA muhabirinin Kazakistan'ın başkenti Astana’da ağustos sonunda yapılması planlanan Suriye konulu 6. toplantının ertelenmesi ve önümüzdeki ay Suriye konulu Cenevre görüşmelerinin yeni turunun yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusu üzerine, "Anladığımız kadarıyla, Astana'daki toplantının ertelenerek eylül ayı içinde yapılması talebi Kazak hükümetinden geldi. Çünkü aynı tarihlerle çakışan başka faaliyetler olduğu için böyle bir karar aldılar." dedi.

Muhabir: Bayram Altuğ

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Anahtar Kelimeler:
BMDünyaSuriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland
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