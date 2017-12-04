BM'den Sana'da

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Yemen'in başkenti Sana'daki sivillerin temel insani yardımlara ulaşabilmesi ve yaralıların tedavisi için tüm taraflara yarın çatışmalara ara vermeleri çağrısında bulundu.

McGoldrick, yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde silahlı çatışmaların ve hava saldırılarının hız kesmeden devam ettiği Sana'daki süregelen şiddetten büyük endişe duyuyorum. Aralarında sivillerin de olduğu düzinelerce kişinin öldüğü ve yüzlercesinin yaralandığı bildirildi." ifadesini kullandı.

Sana caddelerinin "savaş alanına" döndüğünü vurgulayan Jamie McGoldrick, insanların evlerinden çıkamadığını, yiyecek, temiz su ve yakıt gibi temel insani ihtiyaçların da karşılanamadığını belirtti.

McGoldrick, insani yardım çalışanlarının da çatışmalardan dolayı bulundukları yerde sıkıştığına ve hayat kurtarıcı faaliyetleri yapamadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tüm bu nedenlerden dolayı sivillerin evlerinden çıkmalarına imkan sağlanması, yardım ve koruma talep etmeleri ile insani yardım çalışanlarının hayat kurtarıcı programlarını rahatça sürdürebilmeleri için çatışma içindeki tüm taraflara, 5 Aralık günü saat 10.00 ve 16.00 arası çatışmalara insani bir ara verme çağrısında bulunuyorum. Yaralıların tıbbi tedavilerinin yapılabilmesi için güvenli erişim sağlanmak zorundadır."

Jamie McGoldrick, tüm taraflara, sivillere, insani yardım ve sağlık çalışanlarına karşı yapılacak kasti saldıların "uluslararası hukukun açıkça ihlali ve savaş suçu" olabileceği uyarısında da bulundu.

- Eski Yemen Cumhurbaşkanı öldürülmüştü

Genel Halk Kongresi Partisinin bir üst düzey yetkilisi, bugün eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in öldürüldüğünü bildirmişti.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin, Salih'in konvoyunu Sana'nın 40 kilometre güneyinde memleketi Sanhan'a giderken durdurduklarını ve Ali Abdullah Salih'i bilinmeyen bir yere götürmelerinin ardından başından vurarak öldürdüklerini belirtmişti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Husiler ile Salih yanlıları arasındaki çatışmalar, cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

