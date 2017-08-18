BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmalarda sivillerin ve yardım görevlilerinin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Siviller Hedef Değildir" kampanyasına destek istedi.

Guterres, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla BM'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çatışmalarda sivillerin korunmasının uluslararası hukuk çerçevesinde zorunluluk olduğunu vurgulayarak bu kuralın her geçen gün daha fazla ihlal edildiğini söyledi.

"İnsani yardım görevlileri giderek daha fazla hedef alınıyor. BM bayrağı ve sembolüne saygı gösterilmiyor." diye konuşan Guterres, BM yardım görevlilerinin, sivil toplum örgütü çalışanlarının hedef alınmasının korkunç olduğunu ifade etti.

Dünyanın dört bir yanındaki çatışmalarda yer alan taraflara mesaj veren Guterres, "Çatışmalarda sivillerin korunması uluslararası insancıl hukukun temel prensibidir. Tüm dünyada savaş bölgelerinde taraflar bu yükümlülüklerini ihlal ediyor ve insan hayatına hiç değer vermiyorlar." dedi.

İnsani yardım çalışanlarının kasıtlı olarak hedef alındığını da dile getiren Guterres, "Yardım çalışanları öldürülüyor ya da tutuklanıyor. Yardımlar ve tıbbi malzemeler yağmalanıyor ya da girişleri engelleniyor. Hastaneler ve sağlık kuruluşları tahrip ediliyor." diye konuştu.

"Çocukların bombalanmış okulların enkazından çıkarılışını görüyoruz." diyen Guterres, Suriye, Afganistan, Güney Sudan ve benzeri ülkelerde bir neslin tüm hayatı boyunca sadece çatışma gördüğüne işaret etti.

Guterres, tüm sivillerin korunmaya hakkı olduğunu vurgulayarak, "Herkesi çatışmalardaki sivillerle dayanışmaya ve 'Siviller Hedef Değildir' kampanyasına destek vermeye çağırıyorum." dedi.