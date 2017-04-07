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BM'den Suriye çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "Suriye halkının acılarını derinleştirebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunuyorum." dedi.

BM'den Suriye çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Şayrat Askeri Üssü'ne düzenlediği askeri operasyonu yakından ve endişeyle takip ettiğini belirterek, "Gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının acılarını derinleştirebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan yazılan açıklamada Guterres, Suriye'deki son gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

Suriye'nin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısını "iğrenç" olarak nitelendiren Guterres, uluslararası normlar ve Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak bu tür suçların hesap verillebilirliğinin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Guterres, ABD'nin Şayrat Askeri Üssü'ne düzenlediği askeri operasyonu yakından ve endişeyle takip ettiğini belirterek, "Gerginliği tırmandıracak ve Suriye halkının acılarını derinleştirebilecek her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Suriye'deki krize siyasi çözümden başka bir yol olmadığını vurgulayan Guterres, taraflara Cenevre görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

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