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BM'den Suriye'de 72 saatlik ateşkes çağrısı

- BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Egeland: - "Suriye'de çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı bölgelerde önümüzdeki günler içinde 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında buluyoruz" - "ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de erişimi zor olan bölgelere ve abluka altındaki bölgelere, nisan ve mayıs ayında 1 milyon insana yardım ulaştırma çağrısında bulunuyoruz"

BM'den Suriye'de 72 saatlik ateşkes çağrısı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland, ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı bölgelere insani yardım ulaştırmak için önümüzdeki günlerde 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Egeland, Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı sonrası BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Egeland, "ABD, Rusya, Türkiye ve İran'a, Suriye'de erişimi zor olan bölgelere ve abluka altındaki bölgelere nisan ve mayıs ayında 1 milyon insana yardım ulaştırmayı sağlama çağrısında bulunuyoruz." dedi.

İdlib'deki kimyasal silah saldırısı hakkında ise Egeland, saldırının arkasında kimin olduğu ve hangi silahların kullanıldığının araştırıldığını ifade ederek, "Silahlı adamlara kıyasla daha fazla çocuğun öldüğü Suriye savaşı çok iğrenç. Çocukların zehirli kimyasal silahlarla öldürüldüğü savaş, çok iğrenç." ifadelerini kullandı.

Egeland, "Suriye'de çatışmaların yoğun şekilde yaşandığı bölgelerde önümüzdeki günler içinde 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında buluyoruz." şeklinde konuştu.

Rejiminin önceki gün Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 kişi de kimyasal maddeden etkilenmişti.




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BMJan EgelandSuriye
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