BM'den Türkiye'nin Arakan teklifine destek

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Bangladeş'e Arakanlı Müslümanlar için yaptığı "sınırlarını aç, masrafları karşılayalım" teklifinin pozitif ve cesaret verici olduğunu ve bu tarz örneklerin artması gerektiğini bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Duniya Aslam Khan ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, BM Cenevre Ofisi'nde, Myanmar'dan kaçan Arakanlı Müslümanlar hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin, Bangladeş'e, Arakanlı Müslümanlar için yaptığı "sınırlarını aç, masrafları karşılayalım" teklifi hakkında Khan, "Türkiye'nin bu girişimini pozitif ve cesaret verici buluyorum. Bu tarz örneklerin sayısını arttırmak gerekir. Ülkelerinden kaçan insanlara yardım edilmesi için zaman çoktan geldi de geçiyor. Bu açıdan Türkiye'nin adımı pozitif ve cesaret verici." dedi.

Arakan'dan kaçan Müslümanların, Bangladeş sınırına yolculuğunun açlık içinde ortalama 3 gün sürdüğüne işaret eden Khan, sınıra ulaşanların bazılarının yolcululuk boyunca yağmur suyuyla beslendiğini, yanlarında bavul veya çanta olmadığını, ayakkabı bile giymediklerini söyledi.

Khan, Myanmar'da 1,2 milyon Arakanlı Müslüman'ın bulunduğunu, son şiddet olaylarında 123 bininin ülkeden ayrıldığını, hala yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'da olduğunu dile getirerek, "Bangladeş sınırına gelen Arakanlı Müslüman sayısı çok daha artabilir, birçok insan yerinden edildi." diye konuştu.

- "Arakan'daki çocuklar travma içinde"

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac da "BM, Arakan'ın kuzeyinden güvenlik gerekçesiyle tüm personelini geri çektiği ve bölgedeki faaliyetlerini durdurduğu için Arakan'da yardıma ihtiyacı olan çocuklara erişimimiz yok." dedi.

"Son 11 günde saldırılardan kaçarak Bangladeş'e giriş yapan Arakanlı Müslümanların yüzde 80'i, yani 100 bin civarı kadın ve çocuklardan oluşuyor." ifadesini kullanan Boulierac, Arakan'daki çocukların travma yaşadığına dikkati çekti.

Boulierac, bölgedeki çocukların acilen psikolojik ve sosyal destek alması gerektiğini söyledi.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor, on binlercesinin sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor. Ülkeye ulaşanların sayısı ise 25 Ağustos'tan bu yana 123 bini aştı.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı ise saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken, bazıları rakamın binlerce olduğunu iddia ediyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.