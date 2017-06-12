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BM'den Yemen'e yardım çağrısı

- BM, koleraya yakalanan kişi sayısının 125 bine ulaştığı Yemen'e yardım çağrısı yaptı

BM'den Yemen'e yardım çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), tüm üye ülkelere, açlık ve salgın hastalıklarla mücadele eden Yemen'e desteği artırma çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında soru üzerine, Yemen'deki kolera vakalarının sayısının artmaya devam ettiğini belirtti.

Geçen hafta sonunda tespit edilenlerle birlikte koleraya yakalandığı belirlenen kişi sayısının yaklaşık 125 bine ulaştığını kaydeden Haq, 923 kişinin salgın sebebiyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haq, "Kolera salgını ile mücadele için tüm ülkelerden Yemen'e su, hijyen ve temizlik hizmetleri için sağladıkları fonları artırmalarını istiyoruz. Bugüne kadar salgınla mücadele için sürdürülen yardım çalışmalarında Yemen genelinde 3,5 milyon kişiye temiz su ve hijyen gereçleri ulaştırıldı." dedi.

Yemen'de 2 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması sonucu koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş MilletlerKoleraYemen
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