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BM'den Yemen'e yardım

- İlaç, çadır ve jeneratörlerden oluşan 38 tonluk yardım malzemesi taşıyan uçak, Sana Uluslararası Havalimanı'na indi

BM'den Yemen'e yardım

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan 38 ton yardım malzemesinin hava yoluyla Yemen'e ulaştırıldığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, BM'nin gönderdiği ilaç, çadır ve jeneratörlerden oluşan yardım malzemelerini taşıyan uçak, bu sabah Sana Uluslararası Havalimanı'na indi.

Yetkililer, yardım malzemesi taşıyan bir uçağın daha ilerleyen saatlerde havalimanına ulaşacağını aktardı.

Yemen'de yaklaşık 3 yıldır devam eden çatışmaların yanı sıra yoksulluk, açlık ve son aylarda görülen kolera salgını nedeniyle dünyadaki en büyük insani krizlerden biri yaşanıyor.

BM, ülkede yaklaşık 15 milyon kişinin yeterli sağlık hizmeti alamadığını, halkın üçte ikisinin insani yardıma ve korunmaya muhtaç olduğunu belirtiyor.

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